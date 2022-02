Bagni: “De Vrij è stato molto ingenuo, Osimhen invece molto intelligente”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente.

“Osimhen è stato intelligente a prendersi il rigore, De Vrij è stato molto ingenuo a commettere il fallo. Molte persone guardano solo il gol, la traversa, la giocata. Ma la chance di Insigne nasce dalla confusione creata da Osimhen. Peraltro anche il nigeriano ha costretto Handanovic a una grande parata. Si guarda solo il gol e nient’altro. Ma li ha fatti e li farà.

Corsa Scudetto ancora aperta? Psicologicamente con una vittoria sarebbe cambiato qualcosa. Non è stata un’Inter travolgente, eravamo nelle condizioni ideali per colpire. A un certo punto le squadre si sono accontentate entrambe del pari e speravo che potessimo colpire con più spazi. Però se guardiamo le azioni da gol il Napoli ha avuto tante occasioni e l’Inter ha fatto gol su rimpallo, senza creare niente. Noi abbiamo controllato anche se troppo. Devo dire la verità, quando loro erano in difficoltà potevamo approfittare per chiudere la partita. Loro erano ancora al derby perso in quel momento, poi dopo si sono ripresi ma noi meritavamo di più.

La sfida al Barcellona può avere contraccolpi sul campionato? Ieri il Barcellona ha giocato un’ottima partita, era un derby, ora rispetto a prima ha cambiato il modo di giocare e ha anche carattere. Bisogna farli correre se riusciremo perché nella loro indole c’è quella di tenere il possesso palla. Davanti sono migliorati, non so se giocheranno con una punta vera e propria e non so se opteranno per la soluzione a 2 punte con De Jong e Aubameyang. Era una squadra in difficoltà prima del mercato, ora è diversa come atteggiamento.

Politano e Lobotka infortunati? Politano ci mancherà a livello di spinta, un’assenza che peserà. Ora a centrocampo c’è Anguissa che ha fatto un’ottima Coppa d’Africa, dispiace per Lobotka che ha mostrato il suo vero valore. Elmas di nuovo al posto di Politano? Io non snaturerei, in certe circostanze va bene Elmas che può giocare ovunque però farei giocare Ounas per mantenere le caratteristiche della squadra con due esterni propositivi”.

Fonte: RadioMarte