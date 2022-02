Avversario Napoli – De Jong salva il Barcellona dalla sconfitta nel derby contro l’Espanyol

Soffertissimo pareggio per il Barça, che a quattro giorni dalla sfida di Europa League con il Napoli, riacciuffa all’ultimo sospiro il pareggio nel derby con l’Espanyol. Neanche il tempo di prendere atto delle assenze dello squalificato Dani Alves – non iscritto, comunque, nella lista Uefa – e degli infortunati Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto, Balde, Ansu Fati e Depay, che i blaugrana si ritrovano in vantaggio. Merito di Jordi Alba, che pesca a centro Pedri, che la mette dove l’ex Milan, Diego Lopez, non può proprio arrivare. Una volta avanti, i ragazzi di Xavi continuano a fare la partita, con l’incontenibile Adama Traoré che mette a ferro e fuoco la corsia destra. Busquets e compagni, però, hanno la colpa di non trovare il raddoppio e, al termine della prima frazione, incassano il beffardo pareggio di Darder.

ALL’ULTIMO. Le brutte notizie non terminano qui per il Barça, che a inizio ripresa si ripresenta con Eric Garcia al posto di Ronald Araujo, messo ko da un problema al soleo. Vediamo se recupera per giovedì. E proprio il nuovo entrato, con un’imperdonabile incertezza, favorisce il sorpasso dell’Espanyol, che va a segno con Raul De Tomas. Xavi le prova tutte, riesumando pure il ribelle Dembelé, ma a riacciuffare il pari è la mossa della disperazione Luuk de Jong, che proprio all’ultimo trova la capocciata che vale il prezioso pareggio. Ora testa al Napoli.

Espanyol 2 Barcellona 2



ESPANYOL (4-1-4-1): Diego Lopez 6,5; Aleix Vidal 6,5 (44’st Calero sv), Sergi Gomez 6, Cabrera 6,5, Pedrosa 6; Bare 5,5 (17‘st Morlanes sv, 25‘st Merida 6); Puado 6,5, Yangel Herrera 6,5, Darder 7, Vilhena 5,5 (16’st Melamed 5); Raul de Tomas 7. All.: V. Moreno 7



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 5,5; Dest 6, Araujo 6,5 (1’st Eric Garcia 4,5), Piqué 5, Jordi Alba 7 (27’st Dembelé 6); Pedri 7 (44’st L. De Jong 7), Busquets 6, F. De Jong 6 (17’st Aubameyang 5,5); Adama Traoré 7, Ferran Torres 5,5, Gavi 6,5 (27‘st Nico 6). All.: Xavi 5,5



ARBITRO: Hernandez Hernandez 6



MARCATORI: 2’pt Pedri (B), 40’pt Darder (E), 20’st R. de Tomas (E), 51’st L. De Jong (B)



AMMONITI: 23’pt Bare (E), 15‘st Vilhena (E), 29’st Piqué (B), 33’st E. Garcia (B), 38’st Nico (B), 47’st Melamed (E)



ESPULSI: 47’st Piqué (B), 47’st Melamed (E), 49’ st Morlanes (era già uscito).

Andrea De Pauli (Cds)

Fonte: CdS