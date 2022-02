As – In vista del Napoli probabile forfait per Depay

In casa Barcellona si prepara la sfida d’andata degli spareggi di Europa League contro il Napoli, ma dall’infermeria non arrivano buone notizie. Secondo As non si è allenato con il gruppo l’attaccante Memphis Depay e quindi probabile forfait contro gli azzurri e contro il Valencia. Lo staff medico spera di recuperarlo per il ritorno al “Maradona”.

La Redazione