Nel corso del Gr Parlamento è stato intervistato il Sottosegretario del Ministro della Salute Andrea Costa sulla questione degli stadi. “La capienza negli stadi? Riaverli pieni significa avere fiducia e un sostegno economico. Dal primo Marzo si tornerà al 75% e a seguire si arriverà al 100%. Per quanto riguarda la sfida di Palermo Italia-Macedonia non è da escludere che si possa tornare alla capienza intera per sostenere gli azzurri per i prossimi mondiali”.

La Redazione