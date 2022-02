Analisi A. Pisciotta – Napoli-Inter: pareggio che fa morale per il prosieguo

Analisi dei goal nella venticinquesima partita di Serie A; Napoli–Inter giocata il 12 febbraio alle 18.00 allo “Stadio Diego Armando Maradona” di Napoli.

Vantaggio Napoli – Insigne su rigore al 7′

Vantaggio che arriva ai primi minuti di gioco, dove di solito servono alle squadre per studiare gli avversari; ma le due squadre sembrano essersi studiate a vicenda. Infatti con la palla sulla sinistra per il cross di Zielinski, Inzaghi ed i suoi posizionano un uomo, quasi a ridosso dello spigolo dell’area piccola. Così che il classico anticipo sul primo palo di Osimhen venga bloccato (figura 1); ma la contromossa del mister azzurro è quella di evitare, sicuramente le palle alte in quanto la difesa dell’Inter è molto fisica; ma di far stare più staccato Osimhen così che può andare incontro ma sulla palla appoggiata dietro. Cosa che sorprende il difensore dell’Inter che perde il “contatto” fisico, e per recuperarlo poi lo pesta; seppur l’azione continuerà con un tiro di Di Lorenzo di poco a lato dalla porta.

Interverrà il VAR richiamando l’arbitro alla visione del contatto su Osimhen (figura 2), il quale decreterà il penalty per gli azzurri. Sul dischetto si presenta Capitan Insigne (figura 3), che con freddezza calcia più di potenza che di precisione per portare in vantaggio i suoi.

Pareggio Inter – al 47′ Dzeko

Il pareggio dell’Inter arriva da un contropiede dei nerazzurri sulla loro fascia destra; così come nel vantaggio degli azzurri hanno studiato bene la difesa interista, in questo caso è l’opposto. Infatti i due attaccanti nerazzurri si posizionano perfettamente tra le due linee, difesa e centrocampo (figura 4); così facendo una delle due dovrà “rompersi” per via del cross; e di conseguenza ne scaturirà un adattamento. Infatti al colpo di testa di Dzeko prova a muoversi Rrahmani con Di Lorenzo che prova ad adattarsi. Il centravanti azzurri, spizza il colpo di testa per l’accorrente esterno (figura 5); ma la palla carambola sul corpo di Di Lorenzo per rifinire sui piedi dello stesso Dzeko. Il quale con freddezza anticipa il movimento in uscita di Ospina, e quello di contrasto di Koulibaly; trovando il giusto spiraglio per il goal (figura 6), infatti colpisce l’interno della traversa.

Conclusione dell’analisi

Primo tempo che ha fatto ben sperare agli azzurri, in quanto hanno messo sotto gli avversari; ma il secondo tempo l’Inter meglio messa in campo ha fatto trovare il pareggio ai nerazzurri. Con i rientranti dalla Coppa d’Africa, si pensava di poter sperare nella vittoria, e così purtroppo non è stato, quantomeno la classifica si è mossa. Adesso per la lotta Scudetto si dovrà fare un punto in più dell’Inter in quanto a parità punti l’Inter ha lo scontro diretto vinto; diversamente dal Milan dove per adesso gli azzurri sono in vantaggio per aver vinto all’andata.

Sicuramente Spalletti non sarà contento del pareggio, ma può ritenersi soddisfatto della prestazione che fa ben sperare per il calendario fitto del mese di Febbraio; infatti gli azzurri giocheranno giovedì 17 alle 18.45 in trasferta il playoff di Europa League, contro il Barcellona; per poi rigiocare lunedì 21 a Cagliari, contro l’ex Walter Mazzarri.

Analisi a cura di Antonio Pisciotta

