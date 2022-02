Spalletti al microscopio del Mattino e CorrSport

Per mister Spalletti voto unanime (SETTE), ecco le due motivazioni:

Nel primo tempo straccia Inzaghi e gli dà lezione di tutto. Indovina ogni mossa là nel mezzo e anche i due quinti Perisic e Dumfries hanno imbarazzanti difficoltà. Col palleggio tiene lontana l’Inter da Ospina e infatti quando è che tira in porta la capolista? Solo quando fa gol, all’alba della ripresa. E per un rimpallo. Ma la squadra è piazzata con ordine, non si smarrisce mai, non perde la bussola e non rinuncia alle sue qualità. Primo tempo da spreconi, secondo tempo con avvio morbido, il supergol di Dzeko e quel tiro di Elmas che Handanovic neutralizza. All’Inter lascia le fasce ma alla fine ai punti è lui a prendersi la gara. (Il Mattino)

Ha più occasioni e può rimpiangere, alla distanza, una presenza con minor personalità, mai senza coraggio.Resta aggrappato al sogno, sapendo che la bellezza resta invariata. (Cds)