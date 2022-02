SETTORE GIOVANILE – Dall’Under 15 all’Under 17, tris di successi azzurri

La sconfitta del Napoli Primavera di misura contro il Bologna è l’unica nota stonata delle compagini azzurre per il settore giovanile azzurro. L’Under 15 e 16 battono di misura i pari età della Salernitana. I ragazzi di Sorano vincono per 1-2 con i gol di Picca e Durante, mentre la squadra di Malasomma per 0-1, decisivo Raggioli. Torna alla vittoria l’Under 17 di Liguori contro il Frosinone per 3-2. In gol Mazzone, Mazzeo e Solmonte. Quest’ultimo espulso per somma ammonizione e salterà il match contro il Benevento.

Under 15 – Salernitana-Napoli 1-2

Under 16 – Salernitana-Napoli 0-1

Under 17 – Napoli-Frosinone 3-2

A cura di Alessandro Sacco