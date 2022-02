Dopo la settimana di sosta, il Chieti torna in campo per la prima di ritorno di serie C femminile e vince ancora in campionato. Le abruzzesi sconfiggono per 3-0 l’Independent. In gol Stivaletta che sfrutta al meglio l’assist di Giulia Di Camillo. Il raddoppio è realizzato dal capitano dal dischetto e il tris è siglato con un diagonale preciso di Carnevale.

Chieti calcio femminile – Falcocchia, Di Camillo Giada, Russo, Martella, Cutillo, Esposito L., Di Camillo Giulia, Stivaletta, Carnevale, Esposito V., Giuliani. All. Di Camillo Lello

La Redazione