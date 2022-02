SERIE A – Milan-Sampdoria 1-0, Leao regala ai rossoneri il primato in classifica

Quest’oggi nel lunch-match del “Meazza”, il Milan aveva la chance di superare l’Inter, con una gara in più, dopo il pari dei nerazzurri allo stadio “Maradona” contro il Napoli. Il gol arriva con il lancio di Maignan per Leao che supera l’esterno della Samp e batte Falcone imparabilmente. La partita adesso va nella direzione della squadra di Pioli che controlla e non concede le ripartenze dei liguri. I padroni di casa hanno la palla del 2-0, ma il portiere ospite si supera sul tiro di Bennacer. Ad inizio ripresa la Samp ci prova con Candreva, attento il portiere ex Lille a parare in due tempi. Il Milan gioca di rimessa e sfiora la rete, con Rebic, ottima parata di Falcone. Nel finale non bastano gli assalti dei blucerchiati, che sbatte contro il muro del Milan. Unica nota stonata, fischi e striscioni contro Kessie, per il mancato rinnovo, ma la classifica dice rossoneri primi, con una gara in più rispetto all’Inter e due in più del Napoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi (89′ Kalulu); Tonali, Bennacer (75′ Krunic); Messias (57′ Saelemaekers), Brahim Diaz (57′ Kessié), Leao (57′ Rebic); Giroud. All. Pioli.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Magnani, Colley, Murru (53′ Ekdal); Conti (53′ Augello), Rincon (73′ Quagliarella), Thorsby (53′ Vieira), Candreva (85′ Sabiri); Sensi; Caputo. All. Giampaolo.

Gol: 8′ Leao (M)

Ammoniti: Rincon (S), Brahim Diaz (M), Romagnoli (M), Bennacer (M)

A cura di Alessandro Sacco