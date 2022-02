SERIE A – Atalanta-Juventus 1-1, Danilo risponde al “siluro” di Malinovsky

Questa sera al “Gewiss Stadium” si è giocato il big-match tra l’Atalanta e la Juventus e non sono mancate le emozioni. Inizio a ritmi alti dei bianconeri, con Vlahovic che trova Sportiello che para in angolo. Prosegue la spinta degli ospiti che vanno al tiro con Dybala, conclusione a giro, palla fuori. I padroni di casa, sfiorano il gol con De Roon che in spaccata manda alto da pochi passi. La gara poteva avere una svolta per il fallo fuori area di Szesczny su Koopmeiners, ma il VAR non interviene. Nella ripresa subito il portiere polacco che disinnesca il tiro di De Roon da fuori area. La Juventus però gioca di rimessa, ancora Vlahovic trova attento Sportiello. Ci prova anche Rabiot, ma il tiro termina furi di un soffio. Gasperini si gioca la carta Malinovsky e il giocatore ucraino lo ripaga con la splendida punizione che fa esplodere la tifoseria di casa. La partita poteva terminare con Hateboer, ma da pochi passi coglie la traversa. In pieno recupero pareggio di Danilo su corner, un pari che va bene alla capolista Milan, ma anche ad Inter e Napoli che tengono la distanza su Juventus e Atalanta.

ATALANTA-JUVE 1-1



Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta (15′ st Maehle); Koopmeiners; Muriel (15′ st Malinovskyi), Boga (45′ st Pasalic). A disp.: Rossi, Dajcar, Pezzella, Mihaila, Pessina, Scalvini, . All.: Gasperini

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci (34′ st Cuadrado), De Ligt, De Sciglio; McKennie (36′ st Kean), Locatelli, Rabiot (42′ st Arthur); Dybala, Vlahovic, Morata (42′ st Akè). A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani, Zakaria. All.: Allegri

Arbitro: Mariani

Marcatori: 31′ Malinovskyi (A), 47′ st Danilo (J)

Ammoniti: Djmsiti, Hateboer (A); Danilo, Vlahovic, De Ligt (J)

A cura di Alessandro Sacco