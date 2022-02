Serie A 25°giornata, Sassuolo – Roma : Giallorossi pareggiano allo scadere!

Serie A 25°giornata, Sassuolo – Roma :

Parte bene la squadra di casa che sembra trovare il vantaggio con Traore, ma l’arbitro annulla per fallo di mano. Ci riprova il Sassuolo con Berardi che lascia partire un tiro dal limite che esce largo di poco. Gli ospiti si fanno vedere con Afena – Gyan, il quale lascia partire un tiro forte e centrale, ma il portiere blocca. I giallorossi vanno in rete con Abraham, ma dopo intervento Var il gol viene annullato. Sul finire di primo tempo la Roma sblocca il match con un calcio di rigore. Dal dischetto Abraham non perdona. Ad inizio ripresa papera di Rui Patricio che regala la rete del pari.Poco dopo Frattesi lascia partire un tiro, ma è poco preciso ed esce largo. Ma é Traore che riesce a portare in vantaggio i suoi. Aggancia un pallone e lo manda sulla destra. Sul finale Mikitarhian non riesce bene a coordinarsi dentro l’area e manda il pallone sugli spalti. Nel recupero Cristante, su assist di Veretout da corner, di testa firma la rete del pari.

Tabellino

MARCATORI: 45’+1 rig. Abraham, 94′ Cristante (R); 47′ aut. Smalling, 73′ Traore (S)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (80′ Ayhan), Maxime Lopez, Matheus Henrique (67′ Harroui); Berardi (84′ Ceide), Defrel (80′ Ruan Tressoldi), Traorè. Allenatore: Alessio Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (73′ Maitland-Niles), Smalling, Kumbulla; Karsdorp (82′ Perez), Mkhitaryan, Sergio Oliveira (69′ Cristante), Pellegrini, Vina (77′ Veretout); Afena-Gyan (69′ Shomurodov), Abraham. Allenatore: Jose Mourinho

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata

NOTE: AMMONITI: Ferrari, Berardi, Maxime Lopez (S); Mancini, Kumbulla (R)