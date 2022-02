PRIMAVERA 1 – Napoli-Bologna 1-2, seconda sconfitta di fila per gli azzurrini di Frustalupi

Dopo la sconfitta a Verona, il Napoli Primavera cercava un pronto riscatto contro il Bologna e l’inizio non è dei migliori. I felsinei passano in vantaggio con il diagonale di Rocchi. Gli azzurrini cercano il pareggio, Vergara trova sulla sua strada un ottimo Bagnolini. Il pareggio arriva con il neo entrato Ambrosino di testa, quarta rete di fila per il ragazzo di Procida. Gli ospiti però tornano in vantaggio con il contropiede di Raimondo che supera Idasiak. Il Napoli cerca di nuovo il pareggio, ma oggi è la giornata di Bagnolini che conserva il successo dei rossoblù di Vigiani.

Napoli: Idasiak, Manè (88′ Toccafondi), Barba, Costanzo, Marchisano, Saco, Spavone, Giannini, D’Agostino (46′ Ambrosino), Vergara (82′ Marranzino), Cioffi (65′ Mercurio). All. Frustalupi

La classifica: Roma 41, Cagliari 34, Juventus 31, Inter 29, Sampdoria 28, Genoa 28, Milan 27, Atalanta 27, Fiorentina 26, Torino 26, sassuolo 26, Napoli 25, Verona 20, Empoli 20, Bologna 19, Lecce 18, Spal 18, Pescara 5.

La Redazione