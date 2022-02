Panchina – Elmas fa fatica a fare la cosa giusta

ELMAS 5 – Entra al 25’ e si piazza inutilmente larghissimo. Si divora un gol al 68’ ma è una prestazione in cui va in confusione e fa fatica a fare la cosa giusta.

ANGUISSA 6 – Passo felpato, non determinante ma assai molesto nel infastidire il palleggio che nel finale avrebbe potuto divenire fastidioso dei nerazzurri.

JUAN JESUS sv – Col suo ingresso, la difesa azzurra passa a cinque negli ultimi sette minuti; anticipa agevolmente Dumfries che stava per entrare in area. Mette peso.

MERTENS sv – In tutto dodici minuti. In cui non si vede e non si sente: è un finale in cui i nerazzurri hanno il pallino della situazione e lui è generoso a dare una mano nelle coperture.

OUNAS sv – Si sistema in appoggio al belga. Inspiegabile il motivo per cui al 95’ invece di crossare su punizione tocca all’indietro. Senza parole.

