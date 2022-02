Osimhen sta imparando in fretta. Parola a mister Spalletti

Ieri sera non ha segnato all‘Inter, ma ha messo in grande difficoltà la difesa composta da Skriniar, De Vrij che ha commesso fallo da rigore e Dimarco che non ha quasi mai giocato nel terzetto. Ad Osimhen gli è mancato solo il gol, sventato anche da Handanovic, ma certamente un’altra prestazione di grande crescita. A fine match le parole di mister Luciano Spalletti: “A volte Victor si scollega dalla gara, va a pressare lui da solo, quando la squadra non lo segue, così come deve fare bene alcune diagonali sulle palle inattive, ma sta imparando in fretta. Deve fare la scelta giusta, ma con l’esperienza lo imparerà a fare senz’altro. Lui ha tutto, intelligenza, forza fisica ed è velocissimo”. E’ certo che con o senza il nigeriano, il Napoli cambia pelle e le difese avversarie ne sentono la differenza, come sottolineato dal tecnico di Certaldo.

La Redazione