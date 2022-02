Lozano tra i nominati come miglior giocatore dell’anno della CONCACAF. Ecco come votarlo

Hirving Lozano è di nuovo ai box per un infortunio, ma il suo talento continua a trovare estimatori. Il messicano infatti è tra i nominati al premio come miglior giocatore dell’anno dalla CONCACAF, Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football, al cuo voto possono partecipare anche i tifosi.