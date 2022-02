Lazzari, l’infortunio: 15-20 giorni, ma si teme uno stop più lungo

Manuel Lazzari è uscito anzi tempo durante la partita giocata dalla Lazio contro il Bologna. E rischia di stare out più del previsto. L’esterno si è infortunato all’85’ ed ha lasciato il campo: una fitta al flessore non gli ha permesso di finire la partita. Per lasciare il terreno di gioco ha fatto affidamento all’ausilio dei sanitari. Accertata la lesione, bisognerà aspettare la risonanza di domattina per conoscere il grado e i relativi tempi di recupero. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbero essere 15-20 giorni di stop, ma potrebbero essere anche di più.