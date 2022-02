La Serie A delle 15.00: risultati e tabellini dei match

3 le gare delle ore 15.00 previste per questa domenica di serie A. Verona/Udinese, Genoa Salernitana ed Empoli Cagliari. Dopo i primi 45 minuti, le squadre padrone di casa vanno negli spogliatoi in vantaggio sia al Bentegodi che al Castellani. Al Ferraris, invece, il primo tempo termina sul risultato di parità. Nella ripresa la squadra scaligera arrotonda il risultato, rifilando un poker ai friulani, non cambia il risultato in LIOguaria, mentre raggiunge il pari ad Empoli il Cagliari di Mazzarri. Di seguito i tabellini delle tre gare:

Verona Udinese 4-0 2′ Depaoli, 31′ Barak, 66′ Caprari, 84′ Tameze

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipo; Casale, Gunther, Ceccherini (60′ Faraoni); Depaoli (83′ Retsos), Tameze, Ilic (60′ Bessa), Lazovic; Barak, Caprari (73′ Praszelik); Simeone (73′ Lasagna). A disposizione: Berardi, Chiesa, Cancellieri, Coppola, Hongla, Sutalo. Allenatore: Tudor

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Wallace, Jajalo (63′ Beto), Makengo, Udogie (46′ Soppy); Deulofeu, Success (72′ Pussetto). A disposizione: Gasparini, Padelli, Benkovic, Jaziri, Nestorovski, Pereyra, Perez, Samardzic. Allenatore: Cioffi

ARBITRO: Colombo

AMMONITI: Becao, Tameze, Depaoli

Genoa Salerniatana 1-1 32′ Destro (Genoa), 45+1′ Bonazzoli (Salernitana)

AMMONITI: 53′ Sturaro (Genoa), 60′ Badelj (Genoa), 63′ Mazzocchi (Salernitana), 66′ Rovella (Genoa), 75′ Dragusin (Salernitana)

GENOA (4-2-3-1): Sirigu, Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez (58′ Cambiaso), Sturaro, Badelj (80′ Piccoli), Portanova (58′ Rovella), Ekuban, Yeboah (67′ Melegoni), Destro (67′ Gudmundsson). A Dispozione: Marchetti, Semper, Masiello, Calafiori, Criscito, Melegoni, Cambiaso, Galdames, Frendrup, Rovella, Gumundsson, Piccoli. All. Blessin

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe, Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri, Ederson (Perotti), Radovanovic (74′ Kastanos), Coulibaly L., Verdi (82′ Zortea), Djuric (82′ Mikael), Bonazzoli (74′ Ribéry). A Disposizione: Belec, Gagliolo, Zortea, Gyombér, Kastanos, Bohinen, Obi, Di Tacchio, Perotti, Ribéry, Moussett, Mikael. All. Colantuono

ARBITRO: Marco di Bello.

Empoli Cagliari 1-1 37′ Pinamonti, 83′ Pavoletti

AMMONITI: 1′ Stojanovic, 40′ Joao Pedro, 71′ Marin

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski (88′ Verre), Asllani, Bandinelli (75′ Benassi); Bajrami (88′ Ismajli); Cutrone (65′ Henderson), Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Di Francesco, La Mantia, Fiammozzi, Cacace, Tonelli. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (26′ Altare), Obert (58′ Ceppitelli); Bellanova (79′ Keita Baldè), Grassi, Marin (79′ Pavoletti), Dalbert, Lykogiannis (58′ Baselli); Pereiro, Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Carboni, Zappa; Kourfalidis; Gagliano. Allenatore: Walter Mazzarri.