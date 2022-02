Inzaghi muove i fili dalla tribuna e gli va bene il pareggio

Non è un’ impressione. Il pareggio non dispiace ai nerazzurri, nonostante parlino di rammarico. Negli ultimi venti minuti gli interisti hanno rinunciato ad attaccare. Evidentemente andava bene così a Farris che si è accomodato in panchina, e a Inzaghi che muoveva i fili dalla tribuna. L’inerzia della gara a inizio secondo tempo. «Avevamo preparato la sfida cercando di far uscire il quinto dalla parte destra o da quella sinistra, la cosa è riuscita soltanto a metà, quando dopo il pareggio sia Perisic che Dumfries hanno avanzato il proprio baricentro. Dopo la rete di Dzeko ho iniziato a crederci e la partita dimostra ampiamente la bontà del nostro impianto tecnico. Perché tanta sofferenza dopo il via? Il Napoli e i suoi tifosi hanno dimostrato grande entusiasmo, il vantaggio li ha gasati, siamo stati bravi noi con il trascorrere dei minuti a spegnere il loro ardore. Il rigore? Non discutiamo le decisioni del direttore di gara, riconosco però che non è stato facile reagire dopo lo svantaggio a freddo perché il palleggio degli azzurri ci ha mandato fuori giri». «Sono tutti da applaudire, venivamo da un match infrasettimanale mentre Spalletti ha avuto una settimana intera per preparare la partita: il pareggio ce lo teniamo stretto, forse si poteva anche vincere».



