Gli sceicchi a volte ritornano e individuano le ciliegine

A volte ritornano. Non gli amori, gli sceicchi. E lo fanno via social, su Twitter. Khalifah Bin Hamad Al Thani, uno dei sovrani più ricchi sul pianeta, dal suo account personale è tornato a scrivere di Napoli, come era già successo in passato. Una foto che ritrae la tifoseria azzurra in festa e poi un messaggio: «La ciliegina sul calcio italiano». Criptico quanto esaltante per tanti tifosi del Napoli che in rete sono andati a commentare, mettere un like, retwittare. E tanti anche quelli che da mesi gli chiedono di arrivare in Italia per acquistare il club. Il patrimonio dello sceicco Al Thani è di circa 1 miliardo di euro, questo permette all’Emiro del Qatar di essere in top 10 tra le persone più ricche e potenti al mondo.

