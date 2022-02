Questa sera per la Liga Spagnola si sta giocando il derby Espanyol-Barcellona, al momento il punteggio è 1-1. I prossimi euro avversari del Napoli, però potrebbero rinunciare al difensore Araujo. Per il calciatore, uscito ad inizio ripresa, per un problema al polpaccio ed è in dubbio per il match contro gli azzurri.

