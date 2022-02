E’ sempre mercato, Napoli e Juventus su Denayer

Il lavoro di ricerca per dei nuovi innesti non si ferma, ed il Napoli non esula da questo discorso. “Torna prepotente per il mercato italiano il nome di Jason Denayer, difensore centrale belga, classe 1995, che potrebbe essere un’opzione interessante per la Serie A il prossimo anno. Soprattutto per i club che cercano un difensore di assoluto rendimento come Juventus e Napoli: secondo Het Nieuwsblad, bianconeri e azzurri si sono già interessati a lui in queste settimane per prepararsi alla prossima estate. Il Napoli aveva seguito Denayer in passato ma senza mai arrivare ad alcuna fase concreta. Nato a Jette e cresciuto calcisticamente nell’Anderlecht, la carriera di Denayer è passata anche dal Manchester City e i successivi prestiti a Galatasaray, Celtic e Sunderland. Dal 2018 è passato al Lione, con cui ha un contratto fino al termine della stagione che non vuole rinnovare, da qui l’interesse di tante squadre. Oltre a Juventus e Napoli, infatti, ci sarebbero anche club di primissimo livello come Barcellona o anche il Newcastle degli sceicchi”.

mattino.it