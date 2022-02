Di Lorenzo annulla Perisic e si rammarica: “Quel rimpallo…”

Di Lorenzo, partita super. Lo stakanovista azzurro, in questo caso, ha annullato Perisic. A fine gara si concede ai microfoni di Dazn: «Perisic è forte, in un momento di forma importante. Dovevamo stare attenti ai loro quinti. C’è rammarico per il gol subito, un rimpallo sul quale Dzeko ha concretizzato. Continuiamo il nostro percorso. Il gol dell’Inter? Dzeko ha raccolto la palla che mi è finita sul ginocchio, è rimasta lì». Di Lorenzo analizza il match. «C’è rammarico soprattutto per il primo tempo dove potevamo concretizzare qualche palla gol. Nella ripresa è uscita la qualità dell’Inter. Dal campo sembrava fossimo in controllo ma contro squadre forti con un dettaglio la partita può cambiare. Ma la prestazione c’è stata, vedremo dove ci porterà il nostro percorso».

Il Mattino