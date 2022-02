Verso il parametro zero. Sembra questo il destino di Jason Denayer del Lione. Futuro in bilico per il ventisettenne centrale belga. Het Nieuwsblad fa il punto sul calciatore che non avendo ancora rinnovato con il club francese, in estate diverrà un ghiotto colpo di mercato. Un potenziale parametro zero, che rischia di attirare attenzioni ed interesse. Secondo l’autorevole giornale, su Denayer ci sarebbero big come il Barcellona, il ricco Newcastle ed anche il Napoli.