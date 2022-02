COPPA ITALIA FEMMINILE – Bonansea porta la Juventus in semifinale. Successo di misura dell’A.s. Roma

Domenica di Coppa Italia femminile dove c’era il tanto atteso big-match tra la Juventus e l’Inter al centro Sportivo di Vinovo. Vittoria di misura delle bianconere con la rete decisiva di Bonansea. La squadra do coach Montemurro affronteranno in semifinale l’A.c. Milan. L’A.s. Roma batte per 2-1 in rimonta il Como Women. Ospiti avanti con Kubassova, le giallorosse vanno a segno con Haavi e Pirone. Per la compagine di Spugna in semifinale la sfida all’Empoli Ladies, ex squadra del coach delle giallorosse.

La Redazione