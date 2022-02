FABIAN 6 – Si pone come doppio play per superare lo schermo su Lobotka. Per ordine tattico, si vede meno in inserimento, contribuisce a limitare Calhanoglu.

LOBOTKA 7 – Sempre con l’idea giusta, sempre con il giusto movimento. Uno-due tocchi quasi sempre, la capacità di andare palla al piede. Imposta, affonda e recupera.

Fonte: Il Mattino