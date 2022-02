CALCIO FEMMINILE – J. Montemurro (coach Juventus): “Contro l’Inter ho visto una squadra di nuovo al massimo”

Questo pomeriggio a Vinovo la Juventus Women ha giocato il return-match contro l’Inter, dopo il pari dell’andata. Il gol decisivo è realizzato da Barbara Bonansea che al volo supera Durante. A fine gara le parole del coach delle bianconere Joe Montemurro. «Oggi abbiamo sicuramente giocato una gara migliore rispetto a quella dell’andata. L’atteggiamento è stato buono, abbiamo tenuto maggiormente il pallone e soprattutto abbiamo creato più occasioni. Spiace soltanto non essere riusciti a segnare più di un gol, ma siamo soddisfatti per le situazioni pericolose costruite nel corso della partita. Anche la fase difensiva è stata ordinata e, di fatto, abbiamo concesso davvero poco all’Inter. Questo pomeriggio, però, siamo contenti soprattutto perchè abbiamo visto una squadra di nuovo in salute e soprattutto al completo. Adesso ci sarà la sosta per le Nazionali e per noi è un orgoglio avere tutte le giocatrici impegnate a rappresentare le loro rispettive Selezioni».

Juventus – Inter 1-0

Campo “Ale&Ricky” – Via Stupinigi, 182 – Vinovo (TO)

Marcatori: 14’ pt Bonansea (J)

Juventus: Peyraud-Magnin, Gama (Cap), Boattin, Sembrant, Lenzini, Cernoia (42’ st Caruso), Rosucci (21’ st Girelli), Pedersen, Grosso (33’ st Zamanian), Bonansea (33’ st Bonfantini), Hurtig (42’ st Nilden). A disposizione: Aprile, Hyyrynen, Panzeri, Staskova. Allenatore: Montemurro Joseph Adrian

Inter: Durante, Sonstevold, Landstrom, Souza, Karchouni, Pandini (Cap) (30’ st Polli), Simonetti, Csiszar (18’ st Marinelli), Bonetti (43’ st Portales Nieto), Krist, Nchout Njoya. A disposizione: Cartelli, Passeri, Santi, Brustia, Alborghetti, Vergani. Allenatrice: Rita Guarino.

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Assistenti: Antonio Marco Vitale di Ancona, Markiyan Voytyuk di Ancona. Quarto ufficiale: Carlo Esposito di Napoli).