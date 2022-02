Avversario Napoli – Dubbio in difesa per il Cagliari dell’ex Mazzarri

Quest’oggi al “Castellani” si sta giocando la sfida tra l’Empoli, rivelazione del campionato e il Cagliari, a caccia dei punti salvezza. Per i sardi non arrivano buone notizie dall’infermeria. Al minuto 28 esce per infortunio il difensore Lovato e quindi in vista del posticipo contro il Napoli è in dubbio. Mazzarri e lo staff medico si augurano di poter contare su di lui.

La Redazione