SERIE A – Napoli-Inter 1-1, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo di Venezia, aveva il big-match contro l’Inter e l’inizio sembra promettere al meglio. Il VAR chiama Doveri, per il fallo su Osimhen e dal dischetto segna con forza Insigne. Il match sembra andare verso la direzione degli azzurri, ben chiusi e ripartenze. Manca la fortuna con il palo di Zielinski, poi Osimhen prende l’esterno della rete. I nerazzurri fanno fatica e solo Dzeko mette i brividi ad Ospina. Il bosniaco ad inizio ripresa, sfritta l’involontario assist di Di Lorenzo e batte il portiere colombiano. I partenopei cercano di nuovo il vantaggio, ma l’occasione migliore è con Elmas, parata di Handanovic. Un pari che lascia un pizzico di rammarico al Napoli, ma conferma di essere sulla strada giusta. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Peccato che la palla gli sia sbattuta sul ginocchio dove segna Dzeko. Aveva Perisic e lo controlla al meglio e nel primo tempo spinge. Ottima diagonale anche su Brozovic, instancabile

Koulibaly 6,5 – Se si escludono un paio di disimpegni, il difensore senegalese campione d’Africa, è tornato ed ha tenuto testa agli attacchi dell’Inter. Si vede che manca la condizione, però l’importante il suo ritorno in campo con la maglia azzurra.

Rrahamani 7 – L’ex Hellas Verona ha come sempre giganteggiato, anzi stasera ha davvero vinto i duelli aerei. Non sbaglia in fase d’impostazione e resta concentrato fino alla fine.

Lobotka 7 – Il trottolino slovacco ha confermato di essere in splendida forma. Primo tempo impeccabile, dove tiene a bada Brozovic e Barella. Nella ripresa non era semplice sotto pressione, ma non ha sbagliato davvero nulla.

Insigne 7 – Dopo la sfida di Venezia c’era da attendere la reazione del capitano e dal dischetto ha mostrato freddezza contro Handanovic. Partita sempre all’attacco, sfiora la rete in sforbiciata e nella ripresa metta la palla che Elmas non sfrutta. Prestazione come ai vecchi tempi.

Flop

Elmas 5 – Il macedone entra in campo al posto di Politano, ma non incide. Anzi perde molti palloni e non riesce a trovare la posizione. Ha la palla del 2-1, ma Handanovic gli sbarra la strada. Passo indietro rispetto alle gare passate.

Dal nostro inviato dal “Maradona”, Alessandro Sacco