SERIE A – Lazio-Bologna, formazioni ufficiali. Sarri recupera Immobile

Questo pomeriggio allo stadio Olimpico, si giocherà la sfida tra la Lazio e il Bologna. Per la squadra di Sarri, occasione per riscattare il pesante k.o. contro il Milan in Coppa Italia. I felsinei, tornare a far punti in trasferta. Ecco le scelte dei due allenatori.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto;

Pedro, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Felipe Anderson, Cabral, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Moro, A. Anderson, Cataldi, Basic. Allenatore: Sarri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaro, Medel, Theate; Hickey, Svamberg, Schouten, Soriano, Dijks;

Orsolini, Arnautovic. A disposizione: Molla, Bardi, Binks, Bonifazi, Sansone, Viola, Mbaye, Aebischer, Vignato, Kasius, Barrow. Allenatore: Mihajlović.

La Redazione