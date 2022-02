Serie A; Lazio-Bologna 3-0; Vittoria facile da parte dei biancocelesti

Oggi alle 15 si è giocata la partita di Serie A fra Lazio e Bologna allo Stadio Olimpico di Roma.

Partono a razzo i biancocelesti con un calcio di rigore guadagnato da Zaccagni e trasformato da Immobile. Unica altra occasione del primo tempo è da parte degli ospiti, con Dijks che tira fuori da una posizione piuttosto defilata.

Dopo 10 minuti del secondo tempo arriva il 2-0 dei laziali con Zaccagni, che, dal suggerimento di Luis Alberto, battezza, con il sinistro, nella rete di Skorupski. Dopo pochi minuti arriva anche il terzo, firmato sempre da Zaccagni che sul cross raso terra di Lazzari, non gli resta che battere in gol a porta sguarnita. Unica postilla negativa per i biancocelesti è l’uscita in barella da parte del terzino ed esterno Lazzari.

LAZIO- BOLOGNA 3-0

13′ Immobile (L), 53′ Zaccagni (L), 63′ Zaccagni (L);

LAZIO (4-3-3); Strakosha; Marusic, Patric (78′ Radu), Luiz Felipe, Lazzari; Luis Alberto, Lucas Leiva (66′ Cataldi), Milinkovic-Savic (83′ Basic); Zaccagni (78′ Moro), Immobile, Pedro (66′ Felipe Anderson);

BOLOGNA (3-5-2); Skorupski; Theate, Medel, Soumaoro (58′ Bonifazi); Dijks (45′ Kasius), Svanberg, Schouten (66′ Aebisher), Soriano (45′ Barrow), Hickey (78′ Vignato); Arnautovic, Orsolini;

NOTE: Ammoniti: 20′ Svanberg (B), 40′ Luis Alberto (L), 45′ Medel (B), 59′ Lucas Leiva (L),

Recupero: 2 pt’; 4 st’

Arbitro: Piccinini (sez. Forlì)

Assistenti: Bottegoni-Zingarelli

IV Ufficiale: Volpi

V.A.R. Orsato

A.V.A.R. Passeri

A cura di Amedeo Corvino