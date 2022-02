Lunedì 21 Febbraio alle ore 21,00 alla Sardegna Arena, si giocherà il posticipo tra il Cagliari degli ex Mazzarri e Pavoletti e il Napoli. In vista della sfida in terra sarda, ci sono ben tre diffidati, tutti in casa azzurra.

Napoli – Rrahamani, Demme e Anguissa

La Redazione