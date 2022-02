Rossi, allenatore: “Napoli-Inter? E’ una partita sentita da tutto l’ambiente“

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Nella pressione quello che dovrebbe andare a prendere Zielinski è Brozovic. Credo che questi due siano i giocatori che potrebbero spostare l’ago della bilancia. Nel calcio attuale le posizioni variano e i centrocampisti ruotano, in questo caso non ci sarà una marcatura ad uomo stile Atalanta, il giocatore che ti trovi vicino vai a marcarlo. Sicuramente la difficoltà di giocare con una difesa a 5 ci sono, hanno un giocatore in più a metà campo, mi aspetto che gli esterni del Napoli diano una grande mano anche dietro altrimenti diventa difficile. Di solito, nel momento stesso in cui affronti una grande squadra hai già detto tutto ai tuoi ragazzi durante la settimana. Quindici minuti prima della partita i ragazzi sono già focalizzati sul match e c’è poco da dire, anzi meglio cose dici e meglio è. La partita importante la sente tutto l’ambiente.“