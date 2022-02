Antonello Perillo, giornalista, ha commentato sul suo profilo Twitter il pareggio 1-1 fra Napoli e Inter. “Il pareggio è giusto e non pregiudica sogni di gloria. Bel primo tempo per il Napoli, poi il gol di Dzeko a inizio ripresa ha cambiato i giochi. Quei cambi finali proprio non li ho capiti. Togliere in un sol colpo Zielinski, Insigne, Osimhen “.