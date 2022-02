In “A tutto Napoli Speciale post-partita”, Paolo Del Genio, il Conduttore:

“Sto riempiendo di complimenti Spalletti, ma Mertens non può giocare 5 minuti. E’ un giocatore in forma e brillante, già non metterlo titolare ma poi entrare così tardi e solo al posto di Osimhen e mai insieme non mi ha convinto. Spalletti poteva osare, vedere la figata di lottare come ha detto lui ieri”.