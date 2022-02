In casa Napoli è tutto pronto per il big-match di questa sera contro l’Inter, dove si punterà ad ottenere il massimo, ma al tempo stesso il mercato in casa azzurra non si ferma. Nel suo editoriale del sabato arrivano aggiornamenti da Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw radio: “Koulibaly? E’ partita la trattativa per il rinnovo, possibilità che possa restare e prolungare fino al 2026. Per Anguissa invece verrà riscatto a fine stagione per 15 milioni”.

La Redazione