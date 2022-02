Napoli/Inter: per “Il Mattino” i tecnici scelgono Koulibaly e Dimarco

Tra poche ore in campo per il big match. Napoli/Inter, però, è già cominciata da circa una settimana. Squalifiche, rientri, infortuni, conferenze. Tutto. Come giusto che sia per uno scontro al vertice. Ovviamente, per prima cosa, si discute e si ipotizzano le formazioni. Mister Spalletti sceglierà di buttare subito Koulibaly ed Anguissa nella mischia, o sceglierà di contare, ancora una volta su Juan Jesus e Lobotka che tanto hanno fatto bene in questo periodo? E Simone Inzaghi, in che modo sopperirà all’ assenza dell’ infortunato Bastoni? Il Mattino, quotidiano napoletano, le squadre le ha messe in campo così: