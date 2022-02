Napoli/Inter è anche Insigne/Lautaro: c’è voglia di incidere

Insigne e Lautaro puntano a essere i personaggi più importanti di Napoli-Inter. L’azzurro cerca da Osimhen lo spazio vitale per andare a segno su azione, il nerazzurro chiede a Dzeko di rompere l’astinenza. Poiché i gol non si contano solo, ma si pesano anche, questa sera è l’occasione d’oro. Lorenzo e Lautaro vogliono incidere sui destini, come molti si attendono da loro. Pedine chiave per Spalletti e per Inzaghi, giocheranno entrambi dall’inizio, nonostante qualche intoppo davanti alla porta lo accusino: Insigne è intoccabile, magari Lautaro rischia qualcosina in più. Stasera per il capitano del Napoli sarà la prima volta davanti a quasi 30mila persone da quando ha firmato per la Mls per l’ultimo Napoli-Inter della sua vita. Dall’ altro lato Lautaro che quando vede… azzurro si scatena: da quando è in Italia ha segnato quattro volte al Napoli.

