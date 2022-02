Morello, magistrato: “Quella di stasera sarà un’occasione importante per il sorpasso”

Tullio Morello, magistrato napoletano, ha parlato a Il Mattino sottolineando il suo pensiero sulla gara di stasera fra Napoli e Inter. «Non sono riuscito a trovare il tagliando. E infatti vedrò la partita da casa. Ma ammetto che un pizzico di amarezza c’è per non essermi organizzato in tempo, anche se lo stadio con la capienza ridotta offre sempre uno spettacolo non all’altezza dell’importanza della partita. Quella di stasera sarà un’occasione importante per il sorpasso, ma la vivo serenamente: siamo ancora a febbraio e i giochi sono ancora lunghi. Il livello del campionato è abbastanza scandente e ci si può inserire nella lotta per il titolo. Questa sera avremo una chance di tutto rispetto».