Mastro Luciano, anche a Napoli, ha riaperto la bottega dei registi

Lui plasma, crea, modella. Lo fa in maniera artigianale, infatti La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti lo definisce un artigiano abilissimo nella costruzione di…registi. Chiedere a Brozovic, proprio in casa Inter, vedere oggi, a Napoli quanto fatto con Fabian e Lobotka:

“Spalletti ha riaperto bottega a Napoli. Qui si discuteva da tempo su Fabian Ruiz mediano e si criticava Gattuso ritenendo impossibile che lo spagnolo potesse giocare nel ruolo di regista puro. Invece il cesellatore ha lavorato anche sulla testa del giocatore, oltre che nei movimenti. L’andaluso ha acquistato sicurezza ed è migliorato nel dinamismo e nella mentalità. Aiutato da Anguissa e non solo. Già perché poi il raddoppio, con l’esplosione di Stanley Lobotka per troppo tempo oggetto non identificato in casa Napoli. Oggi Lobo si è preso le chiavi del Napoli e guida la macchina”.