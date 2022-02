Lobotka e D’Ambrosio: rincalzi alla riscossa grazie al lavoro

Tanti big in Napoli Inter, ma anche qualche rincalzo che si può definire prezioso. Due nomi su tutti: D’Ambrosio e Lobotka. Entrambi partiti in sordina, destinati a una stagione da comprimari, eppure partita dopo partita hanno saputo imporre la loro qualità. Come? Con il lavoro e la grande capacità di farsi trovare pronti al momento giusto. Lobotka, che sui social era stato oggetto di non poche critiche per la sua forma fisica rivedibile, ha saputo darsi da fare fino a diventare quasi intoccabile per Spalletti. Non ha la qualità di Fabian, ma compensa con l’impegno e lo spirito di sacrificio, si fa trovare al posto giusto e al momento giusto, e quando Anguissa è stato indisponibile si è caricato il centrocampo sulle spalle. Proprio come D’Ambrosio, difensore napoletano che all’Inter ha saputo sempre aspettare il suo momento. Con grande calma, senza mai uscire dal seminato con dichiarazioni forzate o pretenziose. E da Spalletti a Inzaghi, passando per Conte, ogni allenatore ha saputo trovare prezioso il contributo del difensore italiano. Utilissimo anche per la sua grande duttilità tattica: centrale nella difesa a tre, nella difesa a quattro, o all’occorrenza anche terzino.

Il Mattino