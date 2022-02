Koulibaly e Insigne con gli ultras: «Notte prima dell’esame»

Appena dopo l’arrivo in Hotel, Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne hanno voluto incontrare i tifosi della Curva B presenti all’esterno dell’albergo che ospita gli azzurri prima della sfida all’Inter. Il capitano e il vice hanno ribadito la voglia di far bene, i tifosi hanno caricato ancor di più la squadra in vista del match contro i nerazzurri. Gli ultras della curva hanno incitato gli azzurri all’arrivo e hanno anche mostrato loro uno striscione che recitava «Notte prima dell’esame». Una vera e propria scarica di adrenalina che non si era mai vista in questa stagione. La città sente l’impegno di domani, e odora la possibilità del sorpasso. Fonte: mattino.it