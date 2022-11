[Formazioni] Napoli-Inter, Lobotka avanti rispetto ad Anguissa. S. Inzaghi ha deciso per difesa e attacco

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, si giocherà lo scontro al vertice tra il Napoli e l’Inter. Per Luciano Spalletti c’è un solo dubbio da sciogliere, in difesa. Koulibaly oppure Juan Jesus, ma il “Comandante” dovrebbe spuntarla sull’ex della sfida. Per il resto a centrocampo Lobotka parte favorito rispetto ad Anguissa. In attacco spazio a Politano, Zielinski e Insigne, alle spalle di Osimhen. Per Simone Inzaghi, Dimarco in difesa e Lautaro in attacco le scelte al posto dell’infortunato e squalificato Bastoni e di Alexis Sanchez. Tutto pronto in un “Maradona” pronto al gran galà e con 27 mila sugli spalti.

Fonte: CdS