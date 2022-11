ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – B. Orsi (dif. Sassuolo): “Negli scontri diretti, un fattore non dovrà mancare in futuro. L’A.c. Milan? Punteremo alla vittoria”

Il campionato di serie A femminile è fermo per via degli impegni di Coppa Italia, gare di ritorno, ma le squadre si preparano in vista della prossima giornata. Tra queste anche il Sassuolo di mister Piovani che tra test amichevoli e allenamenti, è già proiettato al match contro l’A.c. Milan. Della sfida contro le rossonere e del suo momento, ilnapolionline.com ha intervistato il difensore Benedetta Orsi.

Factory della Comunicazione

Sei stata convocata in Nazionale, quali le tue prime sensazioni? “Innanzitutto è un grande orgoglio essere stata convocata in Nazionale e poi allenarmi con calciatrici forti è una grande fortuna. Per me c’è la possibilità di confrontarmi con calciatrici di esperienza, che hanno dimostrato in questi anni il loro valore in Italia e in campo internazionale. Si vede che curano ogni minimi dettaglio, giocano con la loro intelligenza calcistica e infine con le capacità di cui sono dotate”.

Passando al Sassuolo, c’è stata una crescita da parte di squadra e del club al tempo stesso. Che ne pensi in merito? “Negli ultimi due anni il Sassuolo è cresciuto davvero tanto come club, ma anche la squadra sta ottenendo il massimo. Siamo un gruppo che scende in campo per divertirsi e poi per raggiungere i vari obiettivi. Sono i nostri punti di forza e la classifica attuale ne è la prova, siamo unite e giochiamo con la giusta serenità”.

Analizzando il Sassuolo negli scontri diretti, spesso si nota che ve la giocate alla pari e a viso aperto. Cosa manca per salire l’ultimo gradino? “Negli scontri diretti, sono spesso gli episodi a fare la differenza e definiscono inevitabilmente il risultato. Credo che forse ci manca quella “completa maturità” che solo il tempo e l’esperienza si possono raggiungere alla distanza. Dovremo in futuro restare concentrate ogni minuto delle gare per poi portare dalla nostra parte gli episodi”.

Infine la prossima sfida giocherete contro l’A.c. Milan. Che match prevedi contro l’undici di Ganz? “Contro le rossonere sappiamo di affrontare una squadra che ha tre punti in meno rispetto a noi. Sicuramente sarà una partita bellissima, ma al tempo stesso importante. Con un successo si creerebbe una distanza nei loro confronti di sei punti. Soprattutto saremmo al secondo posto in attesa che poi scenda in campo l’A.s. Roma. Non ho particolari aspettative, ma solo quella di scendere in campo giocando come sappiamo fare ed essendo uno scontro diretto punteremo al massimo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®