È febbre da Napoli-Inter «Stadio a metà, che rabbia»

Alle ore 18,00 il Napoli affronterà l’Inter al Maradona per la 25esima giornata di campionato, ed è febbre altissima per il distacco di un solo punto con la capolista. Sarebbe stato bello vedere lo stadio di Fuorigrotta pieno fino all’ultimo posto, ma a causa della restrizione per il Covid ci sarà solo il 50% di pubblico.

Obiettivo primo posto. Perché è vero che l’Inter deve ancora recuperare una partita (con il Bologna), ma sta di fatto che se il Napoli dovesse vincere questa sera, il sorpasso – seppur momentaneo – sarebbe certo. In città, quindi, non si parla d’altro. Anche perché sul tramonto del 2021 la parola entusiasmo sarebbe stata del tutto estranea al vocabolario del tifoso medio. Con gli azzurri distanti anni luce dalla vetta, il termometro del popolo napoletano aveva toccato minime assolute. Ma se questa settimana c’è stata la caccia al biglietto per uno stadio Maradona aperto solo al 50% della capienza, vuol dire che qualcosa è cambiato.

B. Majorano (Il Mattino)