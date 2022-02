Dove vedere in tv gli anticipi e posticipi del Napoli

La Lega Calcio di Serie A ha comunicato gli orari di anticipi e posticipi, oltre alle relative assegnazione tv, della 27ª e della 28ª giornata del campionato. Il primo week-end interessato è quello che dovrebbe vedere gli stadi italiani riaperti al 75% della capienza. Venerdì 25 toccherà alle due milanesi scendere in campo, prima Milan-Udinese alle 18.45 (diretta tv su Dazn), poi Genoa-Inter alle 21 (Dazn e Sky). Sabato 26 è il turno della Juve in trasferta a Empoli (ore 18, Dazn). Il programma della giornata successiva, invece, ruota tutto intorno a Napoli-Milan, altro incrocio che potrà valere un bel pezzo di scudetto: il big match è stato fissato come ultimo posticipo serale e si giocherà domenica 6 marzo (ore 20.45, diretta tv su Dazn). Sempre per quanto riguarda la 28ª, sabato 5 marzo sarà il giorno del duello da Champions tra Roma e Atalanta (ore 18, Dazn), mentre ancora di venerdì sarà impegnata l’Inter, in casa contro la Salernitana (4 marzo, ore 20.45, Dazn e Sky).

Il prossimo week-end invece, come da programma della 26ª giornata, si aprirà venerdì 18 febbraio con il derby di Torino in notturna (Juve-Torino, ore 20.45, Dazn) e si chiuderà con il doppio posticipo di lunedì, Cagliari-Napoli (ore 19, Dazn) e Bologna-Spezia (ore 21, Dazn e Sky).

Fonte: Cds