DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Inter, Spalletti: “Nel mezzo abbiamo equilibrio e ho confermato Lobo”

17,45 – Napoli e Inter rientrano negli spogliatoi.

Spalletti: “Ho le stesse sensazioni di tutta la settimana, in questa gara trovo il passato ed il presente. Gara importante. Nel mezzo abbiamo equilibrio e ho confermato Lobo. Anguissa ci completa. KK ci porta tanta roba”

Altra maschera x Osimhen, più leggera

I due capitani. Per il Napoli, maglia blue, Insigne. Per l’Inter, casacca Bianca, Handanovic

17,22 – Entra in campo, tra I fischi l’Inter, a seguire il Napoli

17,12 – Ingresso in campo Dei Portieri del Napoli

Discreta cornice di Pubblico

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mário Rui; Fabián Ruiz, Lobotka; Politano, Zieliński, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Inter (3-5-2): Handanovič; Škriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Lautaro, Džeko. Allenatore: Inzaghi.

Dallo spogliatoio degli ospiti. Giocheranno in maglia bianca

Arbitro: Doveri; Ass1: Costanzo; Ass2: Bindoni; IV: Cosso; VAR: Di Paolo; AVAR: Valeriani

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, si giocherà lo scontro al vertice tra il Napoli e l’Inter. All’andata vinsero i nerazzurri per 3-2, match combattuto, perciò si attenderà lo stesso, dove regnerà l’equilibrio. Per Spalletti, quasi tutti recuperati, ad eccezione degli infortunati Tuanzebe e Lozano. In casa nerazzurra out Bastoni squalificato e per infortunio Gosens e Correa. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco