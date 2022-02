DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Inter (12/02/2022)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Doveri; Ass1: Costanzo; Ass2: Bindoni; IV: Cosso; VAR: Di Paolo; AVAR: Valeriani

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, si giocherà lo scontro al vertice tra il Napoli e l’Inter. All’andata vinsero i nerazzurri per 3-2, match combattuto, perciò si attenderà lo stesso, dove regnerà l’equilibrio. Per Spalletti, quasi tutti recuperati, ad eccezione degli infortunati Tuanzebe e Lozano. In casa nerazzurra out Bastoni squalificato e per infortunio Gosens e Correa. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco