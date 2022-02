DIFESA – Una certezza ed un dubbio per Spalletti in vista dell’Inter

Oggi pomeriggio alle ore 18,00 allo stadio “Maradona”, si giocherà il big-match tra il Napoli e l’Inter e per mister Spalletti saranno ore per fare le ultime mosse di formazione. Una scelta è stata fatta, in porta Ospina ha vinto il ballottaggio tra i pali nei confronti di Meret. L’altro invece è un dubbio che si porterà fino alla consegna delle distinte. Koulibaly oppure Juan Jesus, ovvero avere il Comandante adatto alle grandi battaglie, oppure dare fiducia all’ex della sfida che ha dato garanzie in questi ultimi 2 mesi? Per il resto Rrahamani al centro, mentre ai lati Di Lorenzo e il “Professore” Mario Rui, come detto dal tecnico di Certaldo.

La Redazione