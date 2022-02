DAZN – Koulibaly: “Noi vogliamo quel sogno, vogliamo andare oltre”

Fresco campione d’ Africa, Koulibaly ha ripreso il suo posto al centro della difesa del Napoli. Il difensore interviene ai microfoni di Dazn: “Non sono contento, potevamo fare meglio, nel secondo tempo abbiamo subito troppo, abbiamo subito un eurogol, perchè non è facile segnare da quella posizione. Forse siamo tornati in campo un po’ molli, non abbiamo gestito bene, però è un punto importante preso contro l’Inter e che ci permette di continuare a lavorare. Sono stato accolto benissimo a Napoli al mio ritorno dal Senegal, ma ora devo giocare qua, devo contribuire a rendere vero il sogno del Napoli. Non è il caso di parlare di capitani, oggi. C’è Lorenzo, io lo rispetto e gli voglio un gran bene. Abbiamo una corsa da fare, poi si vedrà. Noi vogliamo il sogno, il bonus che c’è oltre i posti Champions, e lavoreremo per questo!