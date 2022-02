Dazn, Farris (vice Inzaghi): “Il rigore ci ha messo sotto, ma alla fine c’è rammarico”

Al termine della gara tra Napoli ed Inter, il vice allenatore nerazzurro, Massimiliano Farris, interviene ai microfoni di Dazn per il commento alla gara: “Il secondo tempo la dice lunga sul valore della nostra squadra. L’episodio del rigore ci ha messo sotto, così come il Napoli ed il proprio pubblico. Abbiamo ripreso la partita e abbiamo cercato di vincerla: abbiamo spento l’entusiasmo dei giocatori in campo e del pubblico. Ci va benissimo un punto anche se un pizzico di rammarico c’è: non scordiamo che abbiamo giocato il derby, loro hanno avuto tutta la settimana. L’episodio del rigore non vogliamo discuterlo assolutamente, ma siamo venuti fuori grazie alle nostre qualità”.